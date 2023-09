Acerbi a Inter TV: “Se prendi due gol c’è qualcosa che non va, non abbiamo più giocato”

L'Inter passa in vantaggio con un gol di Dumfries e poi si siede. Quella contro il Sassuolo è la prima sconfitta della stagione. Ad analizzarla ai microfoni di Inter TV è arrivato Francesco Acerbi: "Stiamo giocando tante partite, un po' la stanchezza si fa sentire. Quando rientri nel secondo tempo e prendi due gol c'è qualcosa che non va. Non deve succedere. Il secondo gol non lo devi prendere. Dopo il secondo gol l'Inter non ha più giocato. Fa un po' riflettere".