Carlos Augusto a ITV: “Loro bravi a sfruttare le occasioni. Stagione lunga, questo gruppo…”

"Loro sono stati bravi con le occasioni create ma ci sono partite così. Comunque la stagione è lunga, continuiamo così. Il gruppo è bravo a gestire queste cose. Dobbiamo già avere la testa su sabato. Pensiamo a quella. Complimenti per il mio gol? Grazie, chiaro che volevo segnare per regalare la vittoria ma sono contento per il gol davanti ai miei tifosi. Spero di fare altri gol e assist per aiutare i miei compagni", ha concluso il giocatore a Inter TV.