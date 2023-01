Darmian a Inter TV: “Sento la fiducia di tutti. C’è una cosa che ora ci sta riuscendo bene”

L'Inter batte l'Atalanta e vola in semifinale dopo la bella prestazione in Coppa Italia. Le parole di Matteo Darmian a Inter TV: "Mi sento bene all'interno del gruppo, sento la fiducia da parte di tutti. Cerco di lavorare e di farmi trovare pronto. Derby? Partita speciale, ci godiamo questa vittoria che ci ha permesso di raggiungere la semifinale, siamo in corsa in tutte le competizioni. Da domani penseremo al derby".

"Le partite più difficili sono per i calciatori le più facili da preparare a livello psicologico e tattico. Conta l'aspetto motivazionale. Ultimamente ci sta riuscendo bene questo. Dobbiamo migliorare sulla continuità, non l'abbiamo data nei risultati. Questo è lo specchio del campionato, ci troviamo un po' in ritardo, ma siamo ancora in tutte le competizioni. Daremo il massimo da qui alla fine dell'anno per tutti gli obiettivi", ha concluso il giocatore nerazzurro che stasera ha segnato la rete della vittoria.