Gosens: “Mi manca il ritmo partita, ho ripagato il mister. Metterò pressione a Dimarco”

"Volevamo andare in semifinale a tutti i costi perché abbiamo provato quanto è bello vincere la Coppa Italia. L'Atalanta era in un buon momento ma abbiamo fatto una buona gara e vinto meritatamente. A me manca il ritmo partita, non gioco da tantissimo tempo. Entrare mi rende felice, per tornare al 100% serve il ritmo partita. Contento che il mister m9 ha dato fiducia, credo di essere riuscito a ripagarlo. Devo accettare che Dimarco sta facendo molto bene, il mio obiettivo è di mettergli pressione a ogni allenamento e rendere difficili le scelte del mister. Siamo in tre competizioni, voglio aiutare la squadra e ora sono quello che voglio essere e posso essere un aiuto per la squadra. Voglio essere pronto quando sarà chiamato in causa".