Onana a Inter TV: “Nella storia chi vince, un onore lavorare con questo gruppo. Siamo…”

La partita più attesa. La trepidazione più forte. Stasera Milan e Inter si affronteranno in Champions League nella semifinale di andata. I nerazzurri di Inzaghi possono contare su un cammino molto convincente in questa competizione e se la giocheranno con tutta la determinazione possibile. Lo ha ribadito André Onana ai microfoni di Inter TV: "Come arrivo io e come arriva la squadra a questo momento? Molto bene, la squadra meglio ancora. Ci siamo allenati tanto, è un onore lavorare con questo gruppo. Arriviamo pronti a questo momento".