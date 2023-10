Thuram a Inter TV: “Dumfries grande giocatore. Sto crescendo, penso di avere ancora…”

I nerazzurri ritrovano la via della vittoria contro il Torino e conquistano tre punti importanti. Marcus Thuram ha analizzato la prestazione del gruppo ai microfoni di Inter TV: "Bella partita, il Torino è una squadra molto fisica, abbiamo fatto tre gol".

"Denzel è un grande giocatore sto imparando a conoscerlo molto bene. Bell'assist per il gol. Sto crescendo in ogni allenamento e in ogni partita. Penso di avere ancora molto da imparare e penso a fare meglio nella prossima partita. Giochiamo ogni tre giorni: vuol dire che dopo ogni partita dobbiamo già pensare alla prossima", ha dichiarato Thuram a Inter TV.