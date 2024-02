L'Inter di Inzaghi travolge l'Atalanta a San Siro. I nerazzurri sono semplicemente inarrestabili. Federico Dimarco ha commentato con queste parole la prestazione del gruppo: "Diciamo che i primi dieci minuti non siamo partiti benissimo, meno male che hanno annullato il gol. Siamo stati veramente incredibili, abbiamo fatto una partita di sostanza e di qualità. Sono veramente contento di questo gruppo. Orgoglio personale? Sono contento. Come dico sempre: importante che la squadra vinca al di là degli assist e dei gol".

"Lavoriamo in settimana anche quando calciamo dal limite. Era tanto tempo che non facevo gol. Contento di avere vinto questa partita perché era veramente fondamentale per noi. La consapevolezza è stata raggiunta alla fine della scorsa stagione, ci siamo giocati una finale con il City. Il percorso di quest'anno è partito da quella partita. Ci ha fatto capire che siamo una grande squadra e che ce la possiamo giocare con tutti. Se cantiamo il coro della capolista? Non cantiamo nulla, non è stato fatto ancora nulla. Lavoriamo per arrivare all'obiettivo che sappiamo tutti quale sia", ha concluso Federico Dimarco.