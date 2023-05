Zanotti a Inter TV: “Con questi compagni è tutto più facile. Mi hanno detto di…”

Serata perfetta per l'Inter di Simone Inzaghi, che strapazza il Verona in trasferta. C'è spazio anche per l'emozione di Zanotti, entrato con grande piglio verso il finire della gara. Queste le sue parole ai microfoni di Inter TV: "Sono entrato con tanta voglia. Con questi compagni qui è molto più facile. Sono contento. I compagni mi aiutano tanto. Mi hanno detto: stai libero di testa, ti aiutiamo noi. Così è tutto più facile. Il mister mi ha dato qualche indicazione sulle punizioni e sui calci d'angoli. Intenzioni per il futuro? Confermarsi e farsi vedere il più possibile".