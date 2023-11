Bisseck a Inter TV: “Contento che il mister abbia avuto fiducia in me e spero che vorrà…”

L'Inter vince con un gol di Lautaro Martinez sul complicato campo del Salisburgo. Yann Bisseck , che oggi è partito come titolare, ha commentato con soddisfazione la sua prestazione individuale e quella del gruppo: "Sono molto contento di essere partito dal primo minuto. Devo migliorare tante cose. Sono contento che il mister abbia avuto fiducia in me e spero che gli sia piaciuta la mia performace".

"Sono pronto per giocare un'altra partita anche perché non ho giocato molto oggi. Sono in forma e sono pronto se il mister vorrà puntare su di me. Come mi trovo a giocare nel calcio italiano? Quando giochi in un club così importante sei un po' nervoso ma i compagni mi hanno accolto bene e mi stanno aiutando tanto sia tecnicamente che tatticamente. Milano poi è una bellissima città", ha concluso Bisseck a Inter TV.