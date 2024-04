La squadra di Inzaghi non sbaglia e alla ripresa, dopo una sosta per le Nazionali, delicata, ritrova subito la vittoria e i tre punti. L'Inter non concede punti alle inseguitrici. Ecco come ha commentato la prestazione ai microfoni di Inter TV FedericoDimarco: "Se so fare anche gol brutti? Importante è farli (ride, ndr). Non è stato facile colpire la palla, sono contento di averla presa bene perché è entrata".