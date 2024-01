Darmian a Inter TV: “Vogliamo sempre vincere, faremo così anche in finale. I tifosi…”

Non c'è semplicemente spazio per la Lazio perché l'Inter gioca una partita di dominio assoluto. I nerazzurri affronteranno il Napoli in semifinale. Matteo Darmian ha commentato così la vittoria contro la squadra di Sarri: "Partita difficile, lo sapevamo. Abbiamo messo la giusta determinazione, abbiamo dimostrato fin dai primi minuti. Abbiamo fatto una buona prestazione. Ci teniamo assolutamente a questa Supercoppa".