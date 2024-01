Calhanoglu a Inter TV: “Se il mister non mi avesse tolto avrei segnato tre gol. La squadra…”

L'Inter batte il Monza mettendo a segno 5 reti. Prova di grande maturità da parte della squadra di Inzaghi. Hakan Calhanoglu ne ha parlato ai microfoni di Inter TV: "Questa partita è stata importante dopo quella contro il Verona, dove avevamo sofferto. Abbiamo avuto il tempo di lavorare con calma e siamo entrati bene in partita. Abbiamo fatto vedere che volevamo vincere nei primi 20 minuti. Il Monza è una squadra forte. Abbiamo sentito anche in campo che oggi avremmo vinto. Non sbaglio mai i rigori? Mi tocco. Continuo così. Spero di segnarli sempre, di non sbagliare. Ho sempre fiducia in me stesso. Credevo di poter crescere, ma non pensavo di segnare così tanto. Quando giochi in un ruolo dietro non sei così vicino alla porta. Con i rigori è andata così, sono contento. Mi piace recuperare i palloni dietro e verticalizzare. È quello che sto cercando sempre di fare, abbiamo fatto gol così oggi".