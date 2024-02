L'Inter di Inzaghi ha battuto l'Atletico Madrid giocando una partita di pazienza, sofferenza e tenacia. Queste le parole di Stefan de Vrij ai microfoni di Inter TV: "Ci siamo detti di rimanere calmi, di avere pazienza e di giocare come sapevamo. Sapevamo di poterli mettere in difficoltà. Abbiamo creato le nostre occasioni, con ordine dietro e senza concedere tanto".

"Forse potevamo fare più gol ma comunque è una buona vittoria. Partita complicata, ma in questo punto della competizione ci sono solo squadre forti. Sapevamo che sarebbe stata tosta e che loro sono molto organizzati e difendono bene da squadra. Potevamo girare la palla più veloci, ma abbiamo fatto bene. Il mio intervento? Non so se è cambiata la partita, è stato un intervento importante", ha concluso il difensore nerazzurro.