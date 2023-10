Asllani a Inter TV: “Siamo un gruppo, parliamo spesso e gli obiettivi arriveranno. Lavorare…”

I nerazzurri battono la Roma di Mourinho e Lukaku e ritornano primi in classifica. Vittoria meritata dell'Inter che crea sempre tanto gioco. Ai microfoni di Inter TV ha parlato Asllani: "È sempre difficile entrare in queste partite sullo 0-0. Sono contento per la palla messa per Dimarco e per il gol di Thuram. Sapevamo che la Roma è una squadra che gioca molto bassa, siamo stati bravi a mantenere il possesso".