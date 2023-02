D’Ambrosio a Inter TV: “Contro la Samp non abbiamo concretizzato, oggi tre gol. Il Porto…”

L'Inter non delude i tifosi a San Siro e conquista tre punti molto importanti contro l'Udinese. Danilo D'Ambrosio dimostra di essere già concentrato sul prossimo impegno in CL. Ecco le sue parole ai microfoni di Inter TV: " Porto ? Squadra abituata a queste partite, lo siamo anche noi negli ultimi anni. Sarà una partita aperta in cui cercheremo di imporre il nostro gioco e di fare la nostra partita".

"Come si tiene alta la concentrazione? Normale che mercoledì ci sarà molta più qualità da ambedue le parti. Sappiamo che al primo errore - da una parte o dall'altra - ci sarà una grande occasione da gol. Abbiamo tre-quattro giorni per lavorare e per mettere in pratica quello che faremo. Noi siamo sempre in continua crescita, cerchiamo di imparare dai nostri errori. Non abbiamo concretizzato contro la Samp, oggi invece siamo riusciti a fare tre gol", ha concluso il giocatore nerazzurro.