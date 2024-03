Inter, l’U18 di Zanchetta vola con Lavelli: 16 gol in 19 partite

Già nella passata stagione, Lavelli si era messo in mostra con la maglia dell’U17 nerazzurra: negli occhi di tutti c’è ancora la doppietta contro la Fiorentina con cui ha trascinato l’Inter alla finale scudetto, poi persa di misura contro la Roma.

Quest’anno l’Inter di Zanchetta sta guidando il campionato Under 18, a più tre sulla Roma. Un primato su cui c’è indelebilmente la firma di Matteo Lavelli, autore di ben 16 gol.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.