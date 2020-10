EDICOLA / CdS: Conte, è già uno spareggio. Inter a Kiev per i tre punti

“Conte, è già uno spareggio. Champions, Inter a Kiev a caccia dei tre punti“. Il Corriere dello Sport in prima pagina parla così della sfida che si gioca in Ucraina tra i nerazzurri e lo Shakhtar, valida per il girone B della CL 20-21. Per la squadra dell’allenatore pugliese è importante fare i tre punti dopo il pari con il Borussia M’Gladbach. In primo piano anche la frase del mister che ha spiegato: “Lo Shakhtar? Non si fanno tre gol al Real a caso” riferito al tre a due rifilato dagli ucraini alla squadra di Zidane.