Inter partita per Udine. Conte a caccia di continuità e conferme

L’Inter è partita per Udine da Milano Malpensa. Domani la squadra di Conte è impegnata contro l’Udinese di Gotti. I nerazzurri cercheranno di dare continuità alla prestazione fatta contro la Juventus. I friulani hanno raccolto un solo punto nelle ultime sette gare interne contro l’Inter: tra le formazioni affrontate almeno due volte in casa in campionato dal 2013-2014 ad oggi, la formazione interista è quella contro i friulani hanno ottenuto meno punti. E Conte, fatti i dovuti scongiuri, spera che queste statistiche portino bene.