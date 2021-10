Gotti: “Dovevamo gestire meglio. Credevo di portare via dei punti da San Siro”

Le dichiarazioni del tecnico al termine di Inter-Udinese

Al termine di Inter-Udinese, Luca Gotti ha parlato ai microfoni di DAZN per analizzare la gara. Queste le parole del tecnico friulano: "Nella prima ora di gioco, finché il risultato era sullo 0-0, avremmo potuto gestire meglio parecchi palloni e dare meno continuità all'Inter. Dopo che l'Inter è andata in vantaggio si sono creati degli spazi diversi ed è diventata una partita diversa. Non abbiamo una squadra depressa, abbiamo una squadra consapevole del percorso che sta facendo. Siamo all'undicesima partita e abbiamo affrontato tante grandi squadre. Oggi avremmo potuto fare meglio, io credevo molto di più che saremmo stati in gradi di portarci via dei punti da San Siro. L'Inter non è l'Atalanta come sistemazione degli spazi, ma sicuro potevamo gestire meglio molti palloni e cercare di non forzare così tanto la giocata sui due attaccanti. Abbiamo dato troppa continuità all'Inter".