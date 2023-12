Marelli: “Rigore Lautaro? Punita platealità del fallo. Penalty così si danno sempre”

Questo è il commento dell'ex direttore di gara: «La trattenuta avviene al centro dell'area di rigore e il giocatore non ci sarebbe mai arrivato sul pallone, ma viene punita la platealità del fallo, una trattenuta evidente, il fallo c'è tutto. Queste trattenute plateali vengono punite sempre e si è visto in stagione. Anche in un Frosinone-Sassuolo. In una partita di medio livello si vede poche volte l'episodio, ma anche in quel caso è stato punito. Giusto non ammonire, non c'era il possesso del palla e difficilmente l'attaccante dell'Inter sarebbe arrivato su quella palla».