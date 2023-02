Inter-Udinese, Masina: “Ripartiamo dalla prestazione ma è un momento in cui non…”

Adam Masina, difensore dell'Udinese, è tornato in campo contro l'Inter dopo cinque mesi per infortunio

Matteo Pifferi

“Sono veramente contento, non vedevo l’ora. Siamo molto dispiaciuti di non essere tornati a casa con dei punti. Credo che l’atteggiamento della squadra l’abbia fatto capire. È un momento un po’ così, non riusciamo a finalizzare molto e non ci gira bene. Ripartiamo dalla prestazione, sono convinto che ne usciremo”, ha dichiarato Masina ai canali ufficiali del club.

"Mi dispiace molto per Enzo - continua il difensore - spero davvero non sia nulla di grave. Ho aspettato il mio momento, ho lavorato duramente e se posso portare esperienza e fisicità in campo sono ben contento. Peccato non aver portato a casa il risultato."

Masina commenta anche la mancanza per diffida di Bijol per la prossima gara e le eventuali assenze per infortunio di Perez ed Ebosse: “la filosofia del mister e dell’Udinese quest’anno è correre forte ogni settimana e fare prestazioni importanti gara dopo gara. Sta a noi giocatori fare la differenza, la rosa è praticamente intera e siamo noi a dover far capire che il gruppo è importante più dei singoli.”