Inter-Udinese, le pagelle di TS: top Mkhitaryan, due le insufficienze

Sono solo due le insufficienze in casa Inter secondo Tuttosport nel successo dei nerazzurri contro l'Udinese. Acerbi (5,5) "controlla Beto ma sul pari legge male la situazione" mentre il peggiore in campo è Dzeko (voto 5) che "è poco ispirato, a volte sembra gestirsi troppo. Inzaghi lo lascia in campo e lui si mangia il 2-1 sparando addosso a Silvestri". Il migliore in campo è Mkhitaryan (voto 7 come D'Ambrosio) mentre fioccano i 6,5. Sufficienze (voto 6) per Handanovic, Darmian, Barella e Brozovic.