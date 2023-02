Inter-Udinese, pagelle GdS: Mkhitaryan esempio, serata no per Darmian

L'Inter supera 3-1 l'Udinese in casa e risponde al Milan, vittorioso 1-0 a Monza nel pomeriggio di ieri. Decisive le reti di Lukaku su calcio di rigore, Mkhitaryan e Lautaro Martinez.

Per La Gazzetta dello Sport il migliore in casa nerazzurra è Henrikh Mkhitaryan, che prende un 7: "Solo una botta lo ferma, alla fine. Resta lucido e la lucidità paga sempre, no? Serve a Dzeko un pallone d'oro da lui stesso recuperato, poi con una volée di destro trova l'angolo vincente. Esempio".