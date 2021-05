FFT – I migliori 50 allenatori del 2021: Conte sul podio. “Questa Inter…”

Non è stata una stagione come le altre. La pandemia ha sconvolto tutto, cambiato regole in corso, costretto i club a giocare senza pubblico. Riuscire a vincere in questa situazione è stato sicuramente più complicato che nel passato. Ecco perché quello che ha fatto Antonio Conte è un'impresa sportiva che rimarrà nella storia dell'Inter. Non è un caso che il tecnico nerazzurro sia nella classifica dei 50 allenatori migliori del mondo del 2021 stilata da Four Four Two. E il giudizio che dà la rivista, rispecchia a pieno tutte le qualità del tecnico nerazzurro. Sono 7 i tecnici che allenano nel campionato italiano.