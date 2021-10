Inter-Udinese, tre ex nella sfida. Sanchez supererà il tabù che dura da marzo?

Il cileno, Handanovic e Padelli condivideranno una sfida da ex. Il cileno cerca continuità

Ci sono tre ex. Nella sfida contro l'Udinese tre giocatori affronteranno la loro ex squadra. Samir Handanovic che ha esordito in Serie A proprio con il club friulano, nella stagione 2004-2005. Il capitano nerazzurro, da quando ha iniziato a giocare, è riuscito a collezionare 182 clean sheet, più di qualsiasi estremo difensore nel periodo.

Altro ex della partita è Alexis Sanchez. Ha giocato 95 gare in Serie A finora e ha segnato venti gol. L'attaccante cileno ha fornito l'assist dell'1-0 a D'Ambrosio nella sfida contro l'Empoli nella quale ha giocato da titolare. Non prende parte a due gol in due presenze di fila da marzo dello scorso anno, si legge sul sito ufficiale dell'Inter. Il cileno potrebbe riuscire a superare questo tabù sia se partisse da titolare, sia se entrasse in campo dalla panchina.