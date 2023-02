Inter-Udinese, turnover ragionato per Inzaghi: “Ecco la novità più succosa”

"Per caratteristiche, la squadra di Sottil rappresenta un ottimo stress-test per i nerazzurri in vista della Champions e, per questo motivo, il turnover, da parte di Inzaghi, sarà molto ragionato. La novità più succosa sarà il ritorno - già atteso a Genova - di Marcelo Brozovic tra i titolari, là dove a latitudini nerazzurre non compariva dal 18 settembre, caso vuole proprio la gara di andata giocata in Friuli. Il croato agirà da regista, là dove finora ha fatto benissimo Calhanoglu però, se giocherà come al Mondiale, quella tornerà a essere la sua mattonella"