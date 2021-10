CorSera – Inter, turnover anche contro l’Udinese. “Dzeko c’è e guida la cooperativa del gol”

Simone Inzaghi però si aspetta risposte dalla squadra che vivrà 7 giorni decisivi in una fase così cruciale

"Ritrovata la vittoria in campionato e la solidità in difesa, l’Inter prova ad accelerare in una settimana decisiva per classifica e futuro lanciando l’operazione inseguimento". Apre così la presentazione del Corriere della Sera in merito a Inter-Udinese, un match importante per i nerazzurri che apre una settimana di fuoco, tra Champions (Sheriff) e campionato (derby). "L’Inter è diversa, ma cerca un’identità definita. Inzaghi, silenzioso alla vigilia del match, è deciso a ricorrere ancora a un massiccio turnover, confortato dalla vittoria di Empoli, dove ha cambiato quattro giocatori", conferma il quotidiano. Barella e De Vrij potrebbero lasciare spazio a Vidal e Ranocchia in vista degli impegni ravvicinati e per i quali è vietato sbagliare.