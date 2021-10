Dzeko garanzia per Inzaghi. “Solo in tre meglio di Edin nella storia dell’Inter dopo 10 giornate”

Il bosniaco è un fattore nonostante i 35 anni di età: sempre a segno in campionato a San Siro, per Inzaghi è un totem

"Cinque gol in quattro partite di Serie A in casa, volendo sarebbero anche sei in sei partite compresa la Champions: con lui a Milano si parte da 1-0". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito a Edin Dzeko, il cui feeling con San Siro è stato subito evidente. Il bosniaco, dopo il turno di riposo a Empoli, è destinato a riprendersi la maglia da titolare e al suo fianco potrebbe spuntarla Correa o Sanchez, mentre Lautaro dovrebbe rimanere in panchina. Dzeko "vuole allungare la serie positiva nelle partite in casa. Che poi, fanno rumore anche i numeri assoluti. Al primo anno di Inter solo Nyers e Quaresima (9) e Ronaldo (8) hanno fatto meglio del bosniaco dopo le prime 10 giornate. Per tenere il ritmo del Fenomeno, oggi servirebbero due squilli", conferma La Gazzetta dello Sport.