Inter, Udogie piace da tempo: Udinese cliente scomodo, e c’è un grande ostacolo

L'esterno mancino classe 2002 è nel mirino della dirigenza nerazzurra, ma non arriverà a Milano questa estate

Destiny Udogie si è imposto come uno dei giovani più interessanti del calcio italiano: l'esterno mancino classe 2002 dell'Udinese è reduce da una stagione da protagonista, il che lo ha fatto finire nel mirino di numerosi top club. Il suo nome è stato accostato anche all'Inter, a maggior ragione se Dumfries dovesse partire . Così scrive La Gazzetta dello Sport:

"Udogie piace ma è mancino, quindi andrebbe a convivere con Gosens sulla sinistra con Darmian e Bellanova a destra. Il giocatore dell'Udinese è da tempo seguito dal club nerazzurro, dal canto suo l'Udinese potrebbe essere un cliente scomodo, a maggior ragione se l'Inter dovesse incassare una cifra importante per l'olandese. In tutto ciò non va dimenticato l'obiettivo +60 milioni sul mercato da raggiungere entro il giugno 2023".