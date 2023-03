Inter, settore giovanile scelto dalla Uefa per un progetto contro la discriminazione

Dopo l'ECA Youth Football Award, il club nerazzurro è stato coinvolto per la sperimentazione del progetto Outraged

Riconoscimenti e uno sguardo sempre attento al futuro. Qualche mese dopo aver ritirato l’ECA Youth Football Award, un premio che esalta la bontà dell'Educational Project del Club, l’Inter è stata scelta nuovamente come punto di riferimento per lo sviluppo del Settore Giovanile e la formazione dei ragazzi e delle ragazze del vivaio dal punto di vista tecnico e calcistico ma anche da quello umano e culturale. La UEFA ha scelto e coinvolto il Settore Giovanile nerazzurro per la sperimentazione del progetto educativo "Outraged", che esalta il valore del rispetto incoraggiando l'uguaglianza e l'inclusione nel prevenire ogni tipo di discriminazione.