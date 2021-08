Inter, UFFICIALE: non riscattato Tonoli, torna alla Virtus Ciserano Bergamo

È terminata dopo una stagione e mezza l'avventura a Milano con la maglia nerazzurra del terzino destro classe 2002

Daniel Tonoli non è più un giocatore dell'Inter: il terzino destro classe 2002, arrivato a Milano nel gennaio 2020 in prestito dalla Virtus Ciserano Bergamo, non è stato riscattato dai nerazzurri, e ha così fatto ritorno al club bergamasco.