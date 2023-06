Inter, caccia allo scudetto Under 15: questa sera la finale contro l’Empoli

Un anno dopo l'assegnazione del titolo Under 14 Pro, riecco Empoli e Inter una contro l'altra. In palio, stavolta, lo scudetto Under 15 Serie A e B. Sabato alle 20, allo stadio "Bruno Recchioni" di Fermo, si assegna un altro tricolore nelle Finali Giovanili TIM, dopo i successi della Spal in Under 18, del Vicenza in Under 17 Serie C e del Cesena, sia con l'Under 16 sia con l'Under 15 di Serie C. I ragazzi classe 2008 dell'Empoli e dell'Inter, esattamente 391 giorni dopo quell'Empoli-Inter 2-3 del 29 maggio 2022, tornano a sfidarsi. Gli azzurri di Andrea Filippeschi proveranno a prendersi la rivincita contro i nerazzurri dell'ex calciatore (e campione d'Italia con la Primavera dell'Inter) Simone Fautario in un match trasmesso in diretta su DAZN e figc.it. In campo, a testimonianza dell'elevato livello della competizione, diversi calciatori stabilmente nel giro della Nazionale Under 15 di Massimiliano Favo (Bagordo, Blini, Busiello, Campaniello, Tavanti e Zanaga per l'Empoli; Farronato e Lissi per l'Inter).