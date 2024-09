Inter unica

«Non so che lavoro fa quotidianamente Inzaghi, non te lo dire. Ma dopo la svolta che l'ha portato in finale di Champions ha ripreso a lavorare dallo stesso punto. Nei vari progetti l'Inter, quando la guardo, la vedo un po' unica, non vedo un doppione di questa squadra, per come si scambiano la posizione e partecipano al gioco i suoi giocatori. In Italia è terz'ultima dei dribbling. La formazione nerazzurra non dribbla, ma è talmente brava nello svolgimento della manovra che senza dover ricorrere all'uno contro uno, nel passare e nello smarcarsi produce comunque occasioni da gol con armonia, tempo, efficacia conclusiva. Anche senza dribblare. Può piacere o no ma che non sia una squadra unica non si può non dire. Poi fa questi campionati e ha giocatori che performano sicuramente in maniera diversa rispetto a quando vanno in Nazionale. Il modo di far calcio dei nerazzurri per me è unico, l'offerta calcistica, al di là dei risultati. Se non ti prepari in un certo modo contro l'Inter la palla non te la fa mai vedere e raramente ho visto un'Inter così elaborata, che varia sullo svolgimento. Il motivo non lo so, ma per me è unica nel suo modo di giocare: descrivo quello che vedo», ha concluso Adani sul modo di giocare dei nerazzurri.