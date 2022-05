Inter più unita che mai. Carica Zhang: “Ieri per stare vicino alla squadra ha rinunciato…”

Unione totale, concentrazione massima, gruppo coeso per una finale importantissima, da vincere per portarsi a casa il secondo trofeo

"Il senso di coesione che c'è in questo momento alla Pinetina e in viale della Liberazione lo si percepisce da tanti piccoli particolari. Il presidente Zhang, per esempio, ieri ha rinunciato all'evento di beneficenza organizzato in uno noto hotel della Capitale per viaggiare oggi sul volo charter insieme alla squadra. Il numero uno nerazzurro non è solito andare in trasferta, ma quando si muove, vuole far sentire la sua presenza ai giocatori. Ecco perché magari stamani non sarà alla rifinitura ad Appiano, ma nel primo pomeriggio sarà a Malpensa con il resto della comitiva. In viaggio si metteranno anche i dipendenti del club".