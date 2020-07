TS – Inter, urla di Conte nell’intervallo non hanno evitato l’ennesima beffa di stagione

L’Inter non è riuscita a portar via da Verona più di un punto. I colleghi di TuttoSport tornano sulla gara con la squadra di Juric: “Sarebbe stato bello trasformarsi in mosca e infilarsi nello spogliatoio dell’Inter durante l’intervallo. Si sarebbero sicuramente sentite le urla del tecnico e si sarebbe certamente capito nei minimi dettagli perché l’Inter rientrata in campo per la ripresa non fosse nemmeno lontana parente di quella svogliata e distratta della prima frazione di gioco. E siccome i valori in campo sono differenti, è chiaro che con l’Inter ai suoi livelli, la rimonta era assolutamente nelle corde nerazzurre”.

Ma la partita non è finita lì: “Quando l’Inter ha però tirato i remi in barca, convinto che ormai il match volgesse al termine, ecco l’ennesima beffa di una stagione che continua a non decollare, in casa Inter: il gol di Veloso che a 5’ dal termine è riuscito a riportare il Verona in parità, su assist di Rramhani. Sono venti i punti persi dall’Inter da situazioni di vantaggio“, sottolineano ancora i colleghi.