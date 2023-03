TS – Inter, Zhang versa 10 mln nelle casse: usati più di 100 mln del prestito Oaktree

"per quanto concerne il discorso legato a Oaktree, lo scorso 28 febbraio è stata pubblicata la relazione della trimestrale al 31 dicembre 2022 di Inter Media and Communication, nella quale è emerso che l'Inter il 22 febbraio 2023 ha «ricevuto da Grand Tower un nuovo finanziamento soci di 10 milioni di euro». Grand Tower è una delle società in Lussemburgo attraverso cui Suning e la famiglia Zhang controllano il club nerazzurro".

"Zhang non ha rifinanziato 10 milioni del prestito, ma li ha rilasciati per i conti dell'Inter. Per altro, sono già più di 100 i milioni del prestito originario girati nel club. Suning dovrà restituire la somma - 350 milioni contando gli interessi - entro il 20 maggio 2024 per non perdere le quote dell’Inter in favore proprio del fondo americano".