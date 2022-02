Inter uscita dalla Lukaku-dipendenza, ma non può prescindere dai gol di Dzeko

Con il Milan, nella sostanza, ha fatto in maniera eccellente il regista d’attacco, ma non certo il bomber

Se Lautaro non timbra in campionato dal 17 dicembre, anche Edin Dzeko non sta rendendo più come ad inizio stagione. Il bosniaco ha infatti realizzato solo 2 reti nelle ultime 14 giornate, spendendosi più come regista offensivo che come cannoniere. Spiega il Corriere dello Sport: "Si è sbloccato con il Venezia, ma con il Milan, nella sostanza, ha fatto in maniera eccellente il regista d’attacco, ma non certo il bomber. Così, la conseguenza è stata quella di non riuscire a capitalizzare una supremazia netta, pagando poi pesantemente dazio con la sconfitta finale. La verità è che l’Inter è uscita brillantemente dalla Lukaku-dipendenza, ma non può comunque prescindere dalle reti dei suoi attaccanti".