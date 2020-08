Inter, poche vacanze per tutti. Si chiederà il rinvio della prima di Serie A, però…

L’Inter è ancora molto concentrata sul presente ma ci sarà a breve da programmare la nuova stagione che dovrebbe iniziare il 19 settembre. Poche vacanze per la squadra nerazzurra quindi e un calendario di impegni fittissimi da rispettare. A cominciare, se mai la formazione interista dovesse vincere la finale di Europa League, dalla Supercoppa Europea che si gioca il 24 settembre a Budapest.

Inoltre, ricorda La Gazzetta dello Sport: “Dopo la finale, comunque vada, club e allenatore arriveranno all’atteso confronto, che potrebbe causare sconquassi a livello di guida tecnica e quindi di progettazione dell’annata entrante. Impossibile fare programmi oggi, il verdetto è rinviato a lunedì, quando con le questioni “aperte” probabilmente risolte si potrà metter giù un piano massima”.

Insomma, i giocatori nerazzurri comunque non avranno che 10-15 giorni di ferie al massimo con il raduno fissato nella settimana che si chiude il 6 settembre. “L’Inter chiederà di posticipare la prima giornata, specie se non giocherà la Supercoppa, iniziando così il 26 e recuperando il primo match il 30 (con l’impegno europeo le cose si complicano per trovare una data per il recupero). Ma comincerà comunque i lavori una ventina di giorni prima, ad Appiano“.

(Fonte: Gds)