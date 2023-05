GdS – Inter, il cammino in Champions League fa volare il valore d’impresa del club

L'ottimo e per certi versi impronosticabile cammino in Champions League dell'Inter sta portando enormi benefici alle casse del club nerazzurro. La Gazzetta dello Sport spiega in quali termini: "Le tre finali raggiunte nelle coppe europee non sono semplicemente una coincidenza storica che rimanda ai favolosi anni Novanta. In tutti e tre i casi, si tratta di exploit non pronosticabili all'inizio della stagione. Questo ci porta a stimare l'effetto positivo su Inter, Roma e Fiorentina. In che termini? Parliamo di "enterprise value", il valore d'impresa dei club che, come per tutte le aziende, può essere calcolato applicando determinati multipli sul fatturato o sul margine".