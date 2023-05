Inter, pioggia di milioni dalla Champions: ecco quanto ha guadagnato finora

Il cammino in Champions League dell'Inter è motivo di grossa soddisfazione. Non c'è dubbio, ma non soltanto per l'aspetto sportivo. A livello economico è manna dal cielo per la dirigenza nerazzurra, ma soprattutto per la proprietà. Ma quanto ha guadagnato l'Inter? Spiega infatti La Gazzetta dello Sport: "A questo straordinario viaggio nei meandri della Champions con destinazione finale Istanbul, il club nerazzurro ha ricevuto una pioggia di milioni. Inattesi e imprevisti almeno secondo i budget iniziali. L’ultimo assegno è arrivato una volta scacciato il Diavolo e prenotato il viaggio per la Turchia. Sono i 15,5 milioni supplementari che vanno a chi raggiunge la finale, a cui bisogna aggiungere un altro 0,5 di market pool".