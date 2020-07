MD – Barcellona, Lautaro resta la priorità: dall’Inter ok per la valutazione di Junior Firpo

La prima pagina del Mundo Deportivo in edicola martedì 14 luglio 2020 concede la copertina a Lautaro Martinez, ancora in orbita Barcellona: “Dossier Lautaro. Continua ad essere la priorità e, se necessario, forzerà l’addio però il Barça deve prima vendere. Todibo, Rafinha, Neto, Wague, Rakitic, Umtiti e Vidal le principali opzioni per fare cassa. Il prezzo di Lautaro è stabilito a 70 mln più i 41 di Junior Firpo, valutazione accettata dall’Inter”, si legge sulla prima pagina del quotidiano catalano.