TS – Inter, Vanheusden come Pinamonti? Doppia ipotesi per lui

A meno di nuovi accordi i nerazzurri saranno costretti a riprendere il difensore dallo Standard Liegi

Che ne sarà di Zinho Vanheusden al termine di questa stagione? L'Inter, secondo accordi presi in tempi non sospetti con lo Standard Liegi, dovrebbe riacquistarlo alla 'modica' cifra di 16 milioni di euro. Di certo non spiccioli, considerando il momento particolare e i continui infortuni che hanno attanagliato il difensore belga, le cui qualità però sono abbastanza note, negli anni. Spiega TuttoSport: "Da Liegi pretendono il rispetto dell’intesa stabilita. Per l’Inter si tratta di una sorta di remake dell’affare Pinamonti con il Genoa della passata annata, quando i nerazzurri volenti o nolenti, furono costretti a riportare a casa l’arciere di Cles. Zinho tornerà a Milano. Magari per seguire le orme dell’attaccante italiano. O per essere ceduto subito al miglior offerente".