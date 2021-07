Inter, primi movimenti intorno a Vanheusden: si fa avanti il Sassuolo, il punto

Il difensore belga rientra in Italia dopo tre stagioni con lo Standard Liegi: i nerazzurri pianificano il suo futuro

In casa Inter si attende l'ufficialità del ritorno di Zinho Vanheusden: il difensore belga, dopo tre stagioni allo Standard Liegi, rientra in nerazzurro, in attesadi conoscere il suo futuro. L'ipotesi più probabile è quella di una nuova cessione, a titoo definitivo o in semplice prestito, e diverse squadre stanno cominciando a sondare il terreno: tra queste, secondo calciomercato.com, ci sarebbe il Sassuolo, con Giovanni Carnevali pronto ad investire su di lui.