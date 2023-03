TS – Inter, età media più alta di tutta la Serie A: vanno riviste le scelte di mercato

Marotta e Ausilio, nel corso degli ultimi anni, hanno puntato su giocatori pronti, alcuni dei quali a parametro zero

Matteo Pifferi

"È un’Inter da svecchiare. Beppe Marotta e Piero Ausilio sanno bene quale sia la carta d’identità dei giocatori a disposizione di Simone Inzaghi e nei loro piani in vista della prossima stagione c'è la volontà di abbassare l'età media del gruppo, anche se, per passare dalle idee ai fatti, bisognerà poi fare i conti con la realtà del mercato e le situazioni in cui si ritroverà il club". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alla situazione in casa Inter e, più nello specifico, ad una rosa vecchia - età media di 28,8 considerando anche il 2005 Carboni - dovuta a diversi fattori.

"Questa rosa, plasmata anche per cercare di vincere subito, ha però ovviamente una controindicazione ed è quella dell’età media. Un dato che in alcune circostanze può avere un risvolto positivo, perché con l’esperienza si può affrontare con maggiore consapevolezza una partita di coppa o un periodo complicato, ma che, al tempo stesso, può avere le sue “debolezze”. Soprattutto se i pochi giovani nella rosa non trovano molto spazio e quelli più avanti con l’età vengono invece iper utilizzati, con un logorio del fisico che può portare a una logica stanchezza, se non agli infortuni", aggiunge poi Tuttosport.

L'Inter, come già anticipato, ha la media-età più alta di tutta la Serie A con 28.8 e, tra le big, solamente la Lazio (28.0) si avvicina mentre le altre registrano medie inferiori, come il Napoli (26.1), il Milan (25.7) e l'Atalanta (25.9) mentre Juve e Roma si attestano attorno ai 27. "Alla lunga, in una competizione come il campionato, è possibile che questo dato abbia il suo peso e nell'analisi di questi giorni fra dirigenti e Inzaghi è finito anche questo argomento, con il tecnico che - fin dai tempi della Lazio -, non è mai stato "benevolo" con i giovani a disposizione", chiosa Tuttosport.