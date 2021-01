Inter, Vecino lavora per riprendere il ritmo partita: titolare con la Primavera. Stellini in tribuna

La Primavera dell’Inter gioca quest’oggi il recupero della quarta giornata di campionato contro il Genoa. A centrocampo c’è un fuori quota, si tratta di Matias Vecino che per mettere minuti nelle gambe e potersi mettere al meglio a disposizione di Conte è stato schierato da Madonna. Il centrocampista uruguaiano deve riprendere ritmo dopo un lungo stop dovuto ad un infortunio. In tribuna, ad osservarlo, c’è Stellini, il vice di Antonio Conte. E ci sarà lui in panchina nelle prossime due partite in campionato data la squalifica dell’allenatore dell’Inter. Con lui anche altri membri dello staff del tecnico pugliese. A vedere la gara sono arrivati anche il vice ds nerazzurro Baccin e ancora Zanchetta (allenatore dell’Under17) e Chivu (allenatore dell’under18).

(Fonte: FCINTER1908.IT)