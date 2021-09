Inter, Vecino: “Spero dalla prossima torneremo a segnare. Loro bravi a…”

Le parole del centrocampista: "Ci aspettavamo questa partita, conoscevamo il loro tipo di gioco: sono una squadra che ti mette in difficoltà"

Intervenuto ai microfoni di Inter TV, Matias Vecino, centrocampista nerazzurro, ha parlato così del pareggio con lo Shakhtar Donetsk: "Ci aspettavamo questa partita, conoscevamo il loro tipo di gioco: sono una squadra che ti mette in difficoltà, ti allungano per trovare gli spazi. Non abbiamo avuto occasioni negli ultimi meriti per decidere la partita: ne mancano 4 e ci giochiamo la qualificazione. Loro sono bravi ad allungarti se non pressi nel modo giusto, potevamo contrarre di più i tempi abbassando i ritmi per fare male: ma le occasioni le abbiamo avute e spero che dalla prossima torneremo a segnare. Punto guadagnato? Quando giochi fuori casa devi portare qualcosa, a Milano sarà un vantaggio per noi e ci giochiamo tutto lì".