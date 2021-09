Inter, ecco la velocità massima raggiunta da Dumfries contro il Bologna. Quasi come…

L'esterno olandese è stato uno dei migliori in campo nella vittoria dei nerazzurri contro il Bologna

Ha stupito un po' tutti Denzel Dumfries alla sua prima partita da titolare con la maglia dell'Inter. L'esterno olandese ha fatto ammattire Hickey nella gara vinta largamente dai nerazzurri contro il Bologna. Simone Inzaghi ha riposto fiducia nell'olandese che ha ripagato il tecnico con una grande prestazione fatta di qualità e quantità. "Dumfries è arrivato dal PSV quest'estate per 12,5 milioni di euro, meno di un quarto della quota pagata dal Paris Saint-Germain per Hakimi. Ci vorrà più di una partita per far dimenticare il marocchino, ma la velocità massima di Dumfries era quasi esattamente uguale a quella del suo predecessore", sottolinea il Guardian.