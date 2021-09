Sky – Inter, Dumfries e Darmian sulla corda. L’olandese migliora con l’italiano e…

Il giocatore olandese si sta adattando in fretta alle richieste dell'allenatore e sta migliorando anche con la lingua per comunicare meglio con i compagni

Prima la Fiorentina, poi l'Atalanta. Chi sceglierà Inzaghi per la gara contro i viola sulla fascia destra. A Skysport hanno sottolineato: "Si può ripartire da Dumfriesperché ha fatto una grande partita con il Bologna. Sta acquisendo in fretta le richieste dell'allenatore sulle necessità della squadra. Inzaghi tiene sulla corsa sia lui che Darmian per la gara con la formazione viola. Perché poi c'è l'Atalanta sabato che ha giocatori importanti sugli esterni, come ad esempio Gosens. La decisione nella sgambata di domattina".