Inter, da oggi alle 12 aperta la vendita per il Salisburgo: tutte le info

L'urlo di San Siro, il calore dei suoi tifosi: fondamentali nello spingere l'Inter nel successo contro il Benfica, un'unità di intenti strepitosa che ha letteralmente incendiato il clima allo stadio. Servirà lo stesso supporto nella terza giornata, per continuare a macinare punti nel girone di Champions League: l'appuntamento da segnarsi in rosso sull'agenda è Inter-Salisburgo, martedì 24 ottobre alle 18:45 al Meazza .

Da oggi alle 12:00 su inter.it saranno in vendita i biglietti per assistere alla sfida: considerando il sold-out dei mini abbonamenti Champions e l'alto interesse per la partita, il suggerimento per tutti i tifosi è di assicurarsi al più presto i tagliandi per tifare Inter contro la squadra austriaca.