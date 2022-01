Inter-Venezia, Bertolini: “Frustrati per gol all’ultimo minuto. Loro forti, ma…”

Il vice allenatore della squadra veneta ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro gli uomini di Inzaghi

Alberto Bertolini, vice allenatore del Venezia, ha sostituito Zanetti in panchina perché indisponibile a causa del covid. Alla fine della partita con l'Inter, in conferenza stampa , ha spiegato:

«Siamo dispiaciuti. Perché q1uando prendi gol alla fine, nonostante tu abbia giocato con l'Inter, che è la squadra più forte e prima in classifica, rimane sempre un senso di frustrazione. Poi normale che dobbiamo ragionare sulla prestazione fatta: c'è stato grande orgoglio, abbiamo ritrovato uno spirito di squadra, di sacrificio. Rispecchia la nostra settimana, partita con il covid, l'assenza del mister che è nostro leader e condottiero, non sono stati giorni facili. Abbiamo messo in campo tutto quello che potevamo. Credo che alla fine ci meritavamo un punticino per l'atteggiamento che abbiamo mostrato».